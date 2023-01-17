деревня Мордовская Авгура, деревня Мордовская Авгура, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Мордовская Авгура

Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Инсарский уезд
608Авгора, д. каз.при руч. Авгоре.3640105148
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Ковылкинский район
76242Мордовская Авгурадеревня54°09'44°13'N-38-065

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Ковылкинский муниципальный район, Чекашево-Полянское сельское поселение
89629489106д Мордовская Авгурадеревня
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