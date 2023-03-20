Ящинская, Флягге, Мусатова (Гришкова) Софья Николаевна
Место рожденияМетерелье (Междуречье) Варшавская губерния
Дата рождения28.08.1894
Дата смерти1962
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1894
Метерелье (Междуречье) Варшавская губерния
Образование
Между 1904 и 1910
высшее (окончила гимназию до революции)
Бракосочетание
Между 1910 и 1911
Муж: Ящинский Иосиф
Рождение ребёнка
16.03.1911
Сын: Мусатов (по Усыновителю)ящинский По Отцу Александр Арсеньевич
Отец ребёнка: Флягге Николай Николаевич
Вильнюс
крестный отец - Федот Андреевич Кудринский, крестная мать - Митрофана Николаевна Гришкова
Место жительства
Между ?.08.1914 и ?.11.1914
Константиноград Полтавской губернии (Красноград Харьковской обл)
переезд из Вильно (Вильнюс) в связи с начавшейся мобилизацией наконуне Первой мировой войны. В 1915 - 1918 город был оккупирован немецкими и австрийскими войсками.
Рождение ребёнка
29.11.1914
Сын: Ящинский Вианор Иосифович
Отец ребёнка: Флягге Николай Николаевич
Красноград, Харківська область
Развод
1916
Бракосочетание
Около 1916
Полтавская губерния
Рождение ребёнка
13.11.1917
Дочь: Демидова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Флягге Николай Николаевич
Полтавская губерния
Работа или профессия
Между 1918 и 1930
В 20-ых работала с Н.К Крупской, женой В.И. Ленина. Занималась бездомными детьми, детскими домами. Примерно с 1921 курировала школу танцев Айседоры Дункан (в нее ходили безпризорницы и сироты).
Место жительства
Около 1918
переезд в Москву из разграбленного поместья, в Москве жил отец (???)
Бракосочетание
Между 1920 и 1924
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Мусатов Арсений Васильевич
Место жительства
Около 1938
преподаватель школы № 3. Переезд в след за мужем. В 1936 оказался на Дальстрое. Видимо, был дружен с помощником начальника Дальстроя Эпштейном Львом Марковичем. Вывод следует из факта, что в 1921 жена... Показать все
Отбывание наказания
С 11.05.1939 по 07.03.1940
Петропавловск
Осуждение
20.08.1939
Петропавловск- камчатский
По статье 58-10 на 8 лет лагерей, освобождена досрочно в связи с отсутствием состава преступления
Осуждение
06.01.1941
Камчатский облсуд, обв.: по ст. 58-10 ч.1 УК РСФСР. 6 лет с поражением в правах на 3 года
Реабилитация осужденного
26.10.1956
Реабилитирована постановлением Президиума ВС РСФСР. Источник: База данных о жертвах репрессий Камчатской обл
Смерть
1962
Похороны
Неизвестно