Демидова (Мусатова (после усыновления)/Флягге (по отцу)) Ирина Николаевна
Место рожденияПолтавская губерния
Дата рождения13.11.1917
Дата смерти05.05.1988
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1917
Полтавская губерния
Бракосочетание
1942
Рождение ребёнка
22.11.1943
Сын: Демидов Сергей Леонидович
Отец ребёнка: Демидов Леонид Артемьевич
Рождение ребёнка
12.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Демидов Леонид Артемьевич
Бранденбург, Германия
Смерть
05.05.1988
Похороны
Неизвестно
Хованской кладбище,москва