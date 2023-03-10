Демидова (Мусатова (после усыновления)/Флягге (по отцу)) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемидова (Мусатова (после усыновления)/Флягге (по отцу)) Ирина Николаевна

Демидова (Мусатова (после усыновления)/Флягге (по отцу)) Ирина Николаевна

avatar

Место рождения

Полтавская губерния

Дата рождения

13.11.1917

Дата смерти

05.05.1988

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1917

Отец: Флягге Николай Николаевич

Мать: Ящинская, Флягге, Мусатова Софья Николаевна

Полтавская губерния
Бракосочетание
1942

Муж: Демидов Леонид Артемьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.11.1943

Сын: Демидов Сергей Леонидович

Отец ребёнка: Демидов Леонид Артемьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Демидов Леонид Артемьевич

Бранденбург, Германия
Смерть
05.05.1988
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Хованской кладбище,москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close