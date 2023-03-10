Гришкова (Полянова) Митродора (Мария) Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Петракович Галина Николаевна
Отец ребёнка: Гришков Николай Павлович
Рождение ребёнка
28.08.1894
Дочь: Ящинская, Флягге, Мусатова Софья Николаевна
Отец ребёнка: Гришков Николай Павлович
Метерелье (Междуречье) Варшавская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Брест, Брестская область
педагог
Образование
Неизвестно
высшее
Смерть
Неизвестно