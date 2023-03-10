Гришкова (Полянова) Митродора (Мария) Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришкова (Полянова) Митродора (Мария) Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Петракович Галина Николаевна

Отец ребёнка: Гришков Николай Павлович

Рождение ребёнка
28.08.1894

Дочь: Ящинская, Флягге, Мусатова Софья Николаевна

Отец ребёнка: Гришков Николай Павлович

Метерелье (Междуречье) Варшавская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Брест, Брестская область
педагог
Образование
Неизвестно
высшее
Смерть
Неизвестно
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