Захарова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти1767
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Захаров Андрей Логвинович
Отец ребёнка: Захаров Логвин Маркович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Филимонова Акулина Логвиновна
Отец ребёнка: Захаров Логвин Маркович
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Замсибина Екатерина Логвиновна
Отец ребёнка: Захаров Логвин Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1767