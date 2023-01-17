Захарова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

1767

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Захаров Андрей Логвинович

Отец ребёнка: Захаров Логвин Маркович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Филимонова Акулина Логвиновна

Отец ребёнка: Захаров Логвин Маркович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Замсибина Екатерина Логвиновна

Отец ребёнка: Захаров Логвин Маркович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Логвин Маркович

Место жительства
Неизвестно
Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
1767
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