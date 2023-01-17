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Захаров Логвин Маркович

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Место рождения

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1704

Дата смерти

1770

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Захаров Марк Еремеевич

Мать: не указана

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Захаров Андрей Логвинович

Мать ребёнка: Захарова Анна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Филимонова Акулина Логвиновна

Мать ребёнка: Захарова Анна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Замсибина Екатерина Логвиновна

Мать ребёнка: Захарова Анна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Анна

Место жительства
Неизвестно
Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
1770
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