Захаров Логвин Маркович
Место рождения
Дата рождения1704
Дата смерти1770
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: Захаров Марк Еремеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Захаров Андрей Логвинович
Мать ребёнка: Захарова Анна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Филимонова Акулина Логвиновна
Мать ребёнка: Захарова Анна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Замсибина Екатерина Логвиновна
Мать ребёнка: Захарова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Анна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1770