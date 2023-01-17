Захаров Андрей Логвинович
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Захаров Логвин Маркович
Мать: Захарова Анна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Захарова Евдокия
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Марья Андреевна
Мать ребёнка: Захарова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Евдокия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795