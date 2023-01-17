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Захаров Андрей Логвинович

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Место рождения

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1741

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Захаров Логвин Маркович

Мать: Захарова Анна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Захарова Евдокия

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Марья Андреевна

Мать ребёнка: Захарова Евдокия

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Евдокия

Место жительства
Неизвестно
Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
После 1795
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