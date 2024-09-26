Лоскутова Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова Федора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Семён Иванов

Рождение ребёнка
1816

Сын: Лоскутов Маркел Семёнов

Отец ребёнка: Лоскутов Семён Иванов

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: (Лоскутова) Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Лоскутов Семён Иванов

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Лоскутова) Фёкла Иванова

Отец ребёнка: Лоскутов Семён Иванов

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Лоскутова) Домна Семёнова

Отец ребёнка: Лоскутов Семён Иванов

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Богданова (Лоскутова) Домна Семёнова

Отец ребёнка: Лоскутов Семён Иванов

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Лоскутова) Агафья Семёнова

Отец ребёнка: Лоскутов Семён Иванов

Рождение ребёнка
1832

Сын: Лоскутов Минай Семёнов

Отец ребёнка: Лоскутов Семён Иванов

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Лоскутов Яков Семёнов

Отец ребёнка: Лоскутов Семён Иванов

Смерть
Неизвестно

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