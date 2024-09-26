Лоскутова Федора
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Лоскутов Семён Иванов
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: (Лоскутова) Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Лоскутов Семён Иванов
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Лоскутова) Фёкла Иванова
Отец ребёнка: Лоскутов Семён Иванов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Лоскутова) Домна Семёнова
Отец ребёнка: Лоскутов Семён Иванов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Богданова (Лоскутова) Домна Семёнова
Отец ребёнка: Лоскутов Семён Иванов
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Лоскутова) Агафья Семёнова
Отец ребёнка: Лоскутов Семён Иванов
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Лоскутов Семён Иванов
Рождение ребёнка
Около 1833
Отец ребёнка: Лоскутов Семён Иванов
Смерть
Неизвестно