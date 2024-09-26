Лоскутов Маркел Семёнов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Лоскутов Семён Иванов
Мать: Лоскутова Федора
Место жительства
С 1818 по 1840
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Лоскутова Анна
Упоминание
1835
Семья деда Ивана Михайловича вышла из экономических крестьян в купцы 3 гильдии.
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Лоскутова Анна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Лоскутова Анна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Лоскутова Анна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Лоскутов Василий Маркелов
Мать ребёнка: Лоскутова Анна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Лоскутов Никифор Маркелов
Мать ребёнка: Лоскутова Анна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Лоскутова) Аксинья Маркелова
Мать ребёнка: Лоскутова Анна
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Лоскутова Анна
Место жительства
1860
Место жительства
1873
Смерть
Неизвестно