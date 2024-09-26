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Лоскутов Маркел Семёнов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Лоскутов Семён Иванов

Мать: Лоскутова Федора

Место жительства
С 1818 по 1840
Рождение ребёнка
1832

Сын: Лоскутов Пётр Маркелов

Мать ребёнка: Лоскутова Анна

Упоминание
1835
Семья деда Ивана Михайловича вышла из экономических крестьян в купцы 3 гильдии.
Рождение ребёнка
1835

Сын: Лоскутов Андрей Маркелов

Мать ребёнка: Лоскутова Анна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Лоскутов Иван Маркелов

Мать ребёнка: Лоскутова Анна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Лоскутов Трофим Маркелов

Мать ребёнка: Лоскутова Анна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Лоскутов Василий Маркелов

Мать ребёнка: Лоскутова Анна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Лоскутов Никифор Маркелов

Мать ребёнка: Лоскутова Анна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Лоскутова) Аксинья Маркелова

Мать ребёнка: Лоскутова Анна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Лоскутов Семён Маркелов

Мать ребёнка: Лоскутова Анна

Место жительства
1860
Место жительства
1873
Смерть
Неизвестно

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