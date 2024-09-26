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Лоскутов Семён Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Лоскутов Иван Михайлов

Мать: Лоскутова Акулина Харитонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова Федора

Рождение ребёнка
1816

Сын: Лоскутов Маркел Семёнов

Мать ребёнка: Лоскутова Федора

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: (Лоскутова) Авдотья Иванова

Мать ребёнка: Лоскутова Федора

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Лоскутова) Фёкла Иванова

Мать ребёнка: Лоскутова Федора

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Лоскутова) Домна Семёнова

Мать ребёнка: Лоскутова Федора

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Богданова (Лоскутова) Домна Семёнова

Мать ребёнка: Лоскутова Федора

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Лоскутова) Агафья Семёнова

Мать ребёнка: Лоскутова Федора

Рождение ребёнка
1832

Сын: Лоскутов Минай Семёнов

Мать ребёнка: Лоскутова Федора

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Лоскутов Яков Семёнов

Мать ребёнка: Лоскутова Федора

Смерть
Неизвестно

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