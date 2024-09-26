Лоскутов Семён Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лоскутова Федора
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Лоскутова Федора
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: (Лоскутова) Авдотья Иванова
Мать ребёнка: Лоскутова Федора
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Лоскутова) Фёкла Иванова
Мать ребёнка: Лоскутова Федора
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Лоскутова) Домна Семёнова
Мать ребёнка: Лоскутова Федора
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Богданова (Лоскутова) Домна Семёнова
Мать ребёнка: Лоскутова Федора
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Лоскутова) Агафья Семёнова
Мать ребёнка: Лоскутова Федора
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Лоскутова Федора
Рождение ребёнка
Около 1833
Мать ребёнка: Лоскутова Федора
Смерть
Неизвестно