Марфа Федосиева
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.05.1911
Муж: Никита Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1912
Сын: Макарий Никитин
Отец ребёнка: Никита Григорьев
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Параскева Никитина
Отец ребёнка: Никита Григорьев
д.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.04.1916
Сын: Фёдор Никитин
Отец ребёнка: Никита Григорьев
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно