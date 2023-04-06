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Марфа Федосиева

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
30.05.1911

Муж: Никита Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1912

Сын: Макарий Никитин

Отец ребёнка: Никита Григорьев

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Параскева Никитина

Отец ребёнка: Никита Григорьев

д.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.04.1916

Сын: Фёдор Никитин

Отец ребёнка: Никита Григорьев

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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