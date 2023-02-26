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Макарий Никитин

Место рождения

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

24.05.1912

Дата смерти

15.06.1912

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
24.05.1912

Отец: Никита Григорьев

Мать: Марфа Федосиева

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.06.1912
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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