Макарий Никитин
Место рожденияд.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения24.05.1912
Дата смерти15.06.1912
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1912
Отец: Никита Григорьев
Мать: Марфа Федосиева
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.06.1912
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.