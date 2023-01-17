Шутова Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения13.10.1917 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
13.10.1917 ст.
Отец: Шутов Иван Митрофанович
Мать: Анна "внебрачная"
Родители: деревни Русских Гаей крестьянин Иван Митрофанов Шутов и законная жена его Анна внебрачная, оба православные
Крещение
15.10.1917 ст.
Кыйлуд, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемники: той же деревни (Русский Гай) крестьянина Павла Маркова Шутова жена Пелагея Константинова
Рождение ребёнка
18.12.1945
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика