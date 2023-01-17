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Шутова Анна Ивановна

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Место рождения

Гай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

13.10.1917 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1917 ст.

Отец: Шутов Иван Митрофанович

Мать: Анна "внебрачная"

Гай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Родители: деревни Русских Гаей крестьянин Иван Митрофанов Шутов и законная жена его Анна внебрачная, оба православные
Крещение
15.10.1917 ст.
Кыйлуд, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемники: той же деревни (Русский Гай) крестьянина Павла Маркова Шутова жена Пелагея Константинова
Рождение ребёнка
18.12.1945

Сын: Шутов Николай Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Гай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
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