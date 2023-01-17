Анна "внебрачная" — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна "внебрачная"

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Место рождения

починок Гуляев, Киясовская волость, Сарапульский уезд

Дата рождения

20.03.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1895 ст.

Отец: не указан

Мать: Щинова Параскева Игнатьева

починок Гуляев, Киясовская волость, Сарапульский уезд
Родители: починка Гуляева вдова Параскева Игнатьева Щинова, умершего Тимофея Феодулова жена
Крещение
22.03.1895 ст.
Киясово, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемники: того же починка крестьянин Иван Антонов Лямин и села Ильдибаева девица Елена Афиногенова Шадрина
Бракосочетание
03.10.1916 ст.

Муж: Шутов Иван Митрофанович

Кыйлуд, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Поручители по жениху: крестьяне деревни Русских Гаей: Иоанн Романов Штейников и Трифон Митрофанов Шутов; по невесте: крестьяне деревни Пытцама: Сергей Андреев Зворыгин и села Нылги-Вамьи Антон Артемье... Показать все
Рождение ребёнка
13.10.1917 ст.

Дочь: Шутова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Шутов Иван Митрофанович

Гай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Родители: деревни Русских Гаей крестьянин Иван Митрофанов Шутов и законная жена его Анна внебрачная, оба православные
Смерть
Неизвестно
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