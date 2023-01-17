Анна "внебрачная"
Место рожденияпочинок Гуляев, Киясовская волость, Сарапульский уезд
Дата рождения20.03.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Рождение
20.03.1895 ст.
Отец: не указан
починок Гуляев, Киясовская волость, Сарапульский уезд
Родители: починка Гуляева вдова Параскева Игнатьева Щинова, умершего Тимофея Феодулова жена
Крещение
22.03.1895 ст.
Киясово, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемники: того же починка крестьянин Иван Антонов Лямин и села Ильдибаева девица Елена Афиногенова Шадрина
Бракосочетание
03.10.1916 ст.
Кыйлуд, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Поручители по жениху: крестьяне деревни Русских Гаей: Иоанн Романов Штейников и Трифон Митрофанов Шутов; по невесте: крестьяне деревни Пытцама: Сергей Андреев Зворыгин и села Нылги-Вамьи Антон Артемье... Показать все
Рождение ребёнка
13.10.1917 ст.
Дочь: Шутова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Шутов Иван Митрофанович
Гай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Родители: деревни Русских Гаей крестьянин Иван Митрофанов Шутов и законная жена его Анна внебрачная, оба православные
Смерть
Неизвестно