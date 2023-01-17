Шутов Иван Митрофанович
Место рождения
Дата рождения25.03.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
25.03.1899 ст.
Отец: Шутов Митрофан Ефремов
Мать: Шутова Гликерия Андреева
Деревни Нылги-Зюмьи крестьянин Митрофан Ефремов Шутов и законная его жена Гликерия Андреева, оба правсолавные
Крещение
28.03.1899 ст.
Восприемники: той же деревни крестьянин Иван Романов Щенников
Бракосочетание
03.10.1916 ст.
Поручители по жениху: крестьяне деревни Русских Гаей: Иоанн Романов Штейников и Трифон Митрофанов Шутов; по невесте: крестьяне деревни Пытцама: Сергей Андреев Зворыгин и села Нылги-Вамьи Антон Артемье... Показать все
Рождение ребёнка
13.10.1917 ст.
Дочь: Шутова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Анна "внебрачная"
Родители: деревни Русских Гаей крестьянин Иван Митрофанов Шутов и законная жена его Анна внебрачная, оба православные
Смерть
Неизвестно