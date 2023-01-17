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Шутов Иван Митрофанович

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Место рождения

Гай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

25.03.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1899 ст.

Отец: Шутов Митрофан Ефремов

Мать: Шутова Гликерия Андреева

Гай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Деревни Нылги-Зюмьи крестьянин Митрофан Ефремов Шутов и законная его жена Гликерия Андреева, оба правсолавные
Крещение
28.03.1899 ст.
Кыйлуд, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемники: той же деревни крестьянин Иван Романов Щенников
Бракосочетание
03.10.1916 ст.

Жена: Анна &quot;внебрачная&quot;

Кыйлуд, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Поручители по жениху: крестьяне деревни Русских Гаей: Иоанн Романов Штейников и Трифон Митрофанов Шутов; по невесте: крестьяне деревни Пытцама: Сергей Андреев Зворыгин и села Нылги-Вамьи Антон Артемье... Показать все
Рождение ребёнка
13.10.1917 ст.

Дочь: Шутова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Анна &quot;внебрачная&quot;

Гай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Родители: деревни Русских Гаей крестьянин Иван Митрофанов Шутов и законная жена его Анна внебрачная, оба православные
Смерть
Неизвестно
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