Кириленко / Кириченко / Василий Павлович
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Дата рождения10.01.1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
10.01.1809
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1809г.лист № 251,зап.№ 7,ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1305(нач.)
Крещение
10.01.1809
Покровская церковь села Гребенки Васильковский уезд Киевская губ.,Россия
ЦГИАК/г.Киев/,м/к 1809г.лист № 251,зап.№ 7, Ф - 0127-1012-1305(нач.) | Восприемники: Крестьянин графа Бранивицкого с.Гребенки - Мартин Марченко
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Кириленко / Кириченко / Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Кириченко ?
Васильковский Россия Киевская губ.,уезд д.Саливонки
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Мосик Акилина Васильевна
Мать ребёнка: Кириченко ?
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1867г.лист № 595,зап.№ 4 ( о заключении брака ), ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-3732 ( прод.).
Смерть
Неизвестно