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Кириленко / Кириченко / Василий Павлович

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки

Дата рождения

10.01.1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1809

Отец: Кириченко / Кириленко / Павел Кириллович

Мать: Кириленко / Кириченко / Мария

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1809г.лист № 251,зап.№ 7,ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1305(нач.)
Крещение
10.01.1809
Покровская церковь села Гребенки Васильковский уезд Киевская губ.,Россия
ЦГИАК/г.Киев/,м/к 1809г.лист № 251,зап.№ 7, Ф - 0127-1012-1305(нач.) | Восприемники: Крестьянин графа Бранивицкого с.Гребенки - Мартин Марченко
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Кириленко / Кириченко / Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Кириченко ?

Васильковский Россия Киевская губ.,уезд д.Саливонки
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Мосик Акилина Васильевна

Мать ребёнка: Кириченко ?

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1867г.лист № 595,зап.№ 4 ( о заключении брака ), ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-3732 ( прод.).
Смерть
Неизвестно
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