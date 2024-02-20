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Кириленко / Кириченко / Мария

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Грибенки

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Грибенки
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Кириленко / Кириченко / Денис Павлович

Отец ребёнка: Кириченко / Кириленко / Павел Кириллович

Россия Киевская губ.,Васильевский уезд с.Гребенки
Бракосочетание
До 1798

Муж: Кириченко / Кириленко / Павел Кириллович

Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда Киевской губ Россия
Рождение ребёнка
04.10.1802

Сын: Кириленко / Кириченко / Дионисий Павлович

Отец ребёнка: Кириченко / Кириленко / Павел Кириллович

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1802г.лист № 802,зап.№ 22, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1199(нач.)
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Кириченко / Кириленко / Павел Кириллович

Россия Киевская губ.,Васильевский уезд с.Гребенки
Рождение ребёнка
10.01.1809

Сын: Кириленко / Кириченко / Василий Павлович

Отец ребёнка: Кириченко / Кириленко / Павел Кириллович

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1809г.лист № 251,зап.№ 7,ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1305(нач.)
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Кириленко / Кириченко / Михаил Павлович

Отец ребёнка: Кириченко / Кириленко / Павел Кириллович

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Смерть
Неизвестно
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