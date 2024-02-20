Кириленко / Кириченко / Мария
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Грибенки
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1778
Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Грибенки
Рождение ребёнка
Около 1798
Россия Киевская губ.,Васильевский уезд с.Гребенки
Бракосочетание
До 1798
Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда Киевской губ Россия
Рождение ребёнка
04.10.1802
Сын: Кириленко / Кириченко / Дионисий Павлович
Отец ребёнка: Кириченко / Кириленко / Павел Кириллович
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1802г.лист № 802,зап.№ 22, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1199(нач.)
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Кириченко / Кириленко / Павел Кириллович
Россия Киевская губ.,Васильевский уезд с.Гребенки
Рождение ребёнка
10.01.1809
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1809г.лист № 251,зап.№ 7,ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1305(нач.)
Рождение ребёнка
Около 1837
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Смерть
Неизвестно