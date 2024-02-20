Кириченко / Кириленко / Павел Кириллович
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиДо 1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1779
Отец: Кириленко / Кириченко / Кирилл Кириченко //
Мать: ?
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Кириленко / Кириченко / Денис Павлович
Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Мария
Россия Киевская губ.,Васильевский уезд с.Гребенки
Бракосочетание
До 1798
Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда Киевской губ Россия
Рождение ребёнка
04.10.1802
Сын: Кириленко / Кириченко / Дионисий Павлович
Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Мария
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1802г.лист № 802,зап.№ 22, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1199(нач.)
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Мария
Россия Киевская губ.,Васильевский уезд с.Гребенки
Рождение ребёнка
10.01.1809
Сын: Кириленко / Кириченко / Василий Павлович
Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Мария
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1809г.лист № 251,зап.№ 7,ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1305(нач.)
Смерть
До 1815
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Кириленко / Кириченко / Михаил Павлович
Мать ребёнка: Кириленко / Кириченко / Мария
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки