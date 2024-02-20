Кириленко / Кириченко / Дионисий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко / Кириченко / Дионисий Павлович

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки

Дата рождения

04.10.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1779 г.р.

Мать

Около 1778 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1802

Отец: Кириченко / Кириленко / Павел Кириллович

Мать: Кириленко / Кириченко / Мария

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1802г.лист № 802,зап.№ 22, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1199(нач.)
Крещение
04.10.1802
Покровская церковь села Гребенки Васильковский уезд Киевская губ.,Россия
ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1199(нач.(, м/к 1802г.,лист № 802,зап.№ 22. | Восприемники: Крестьянин графа Браницкого с.Гребенки - Иоанн Дзусенко.
Смерть
Неизвестно
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