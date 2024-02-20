Кириленко / Кириченко / Дионисий Павлович
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Дата рождения04.10.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
04.10.1802
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1802г.лист № 802,зап.№ 22, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1199(нач.)
Крещение
04.10.1802
Покровская церковь села Гребенки Васильковский уезд Киевская губ.,Россия
ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1199(нач.(, м/к 1802г.,лист № 802,зап.№ 22. | Восприемники: Крестьянин графа Браницкого с.Гребенки - Иоанн Дзусенко.
Смерть
Неизвестно