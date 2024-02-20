Кириленко / Кириченко / Дмитрий Васильевич
Место рожденияВасильковский Россия Киевская губ.,уезд д.Саливонки
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1828
Васильковский Россия Киевская губ.,уезд д.Саливонки
Рождение ребёнка
18.02.1847
Сын: Кириленко / Кириченко / Лев Дмитриевич
Мать ребёнка: Кириченко /кириленко/ Анна Дмитриевна
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к-1847г.лист № 989,зап.№ 12, ЦГИАК/Киев/, Ф - 127-1012-2376
Бракосочетание
До 1847
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Смерть
Неизвестно