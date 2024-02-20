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Кириченко ?

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Гребенки

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Киевская губ.,Васильевский уезд д.Гребенки
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Кириленко / Кириченко / Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Василий Павлович

Васильковский Россия Киевская губ.,уезд д.Саливонки
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Мосик Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Василий Павлович

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1867г.лист № 595,зап.№ 4 ( о заключении брака ), ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-3732 ( прод.).
Смерть
Неизвестно
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