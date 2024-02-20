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Кириленко / Кириченко / Лев Дмитриевич

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки

Дата рождения

18.02.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1847

Отец: Кириленко / Кириченко / Дмитрий Васильевич

Мать: Кириченко /кириленко/ Анна Дмитриевна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки,м/к-1847г.лист № 989,зап.№ 12, ЦГИАК/Киев/, Ф - 127-1012-2376
Крещение
18.02.1847
Покровская церковь с.Гребенки
ЦГИАК/Киев/, Ф - 127-1012-2376,м/к-1847,лист № 989,зап.№ 12. | Восприемники: Крестьяне д.Саливонки: Стефан Матвеевич Тонковид и Макрина Демьяновна - жена Василия Сьефановича Жигеля
Смерть
Неизвестно
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