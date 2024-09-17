Овсянников Ермолай Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсянников Ермолай Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

02.08.1844

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Овсянников Захар

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овсянникова Прасковья

Рождение ребёнка
1794

Сын: Овсянников Аверьян Ермолаевич

Мать ребёнка: Овсянникова Прасковья

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Овсянников Матвей Ермолаевич

Мать ребёнка: Овсянникова Прасковья

Смерть
02.08.1844

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