Овсянников Ермолай Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти02.08.1844
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Овсянников Захар
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Овсянникова Прасковья
Рождение ребёнка
1794
Сын: Овсянников Аверьян Ермолаевич
Мать ребёнка: Овсянникова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Овсянников Матвей Ермолаевич
Мать ребёнка: Овсянникова Прасковья
Смерть
02.08.1844