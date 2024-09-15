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Овсянников Аверьян Ермолаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

24.11.1840 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Овсянников Ермолай Захарович

Мать: Овсянникова Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овсянникова Анна

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Овсянников Самойла Аверьянович

Мать ребёнка: Овсянникова Анна

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Овсянников Константин Аверьянович

Мать ребёнка: Овсянникова Анна

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Овсянникова Варвара Аверьяновна

Мать ребёнка: Овсянникова Анна

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Овсянникова Наталья Аверьяновна

Мать ребёнка: Овсянникова Анна

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Овсянникова Евфимия Аверьянова

Мать ребёнка: Овсянникова Анна

Смерть
24.11.1840 ст.

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