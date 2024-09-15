Овсянников Аверьян Ермолаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти24.11.1840 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Овсянникова Анна
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Овсянников Самойла Аверьянович
Мать ребёнка: Овсянникова Анна
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Овсянников Константин Аверьянович
Мать ребёнка: Овсянникова Анна
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Овсянникова Варвара Аверьяновна
Мать ребёнка: Овсянникова Анна
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Овсянникова Наталья Аверьяновна
Мать ребёнка: Овсянникова Анна
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Овсянникова Евфимия Аверьянова
Мать ребёнка: Овсянникова Анна
Смерть
24.11.1840 ст.