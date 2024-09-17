Овсянникова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1794
Сын: Овсянников Аверьян Ермолаевич
Отец ребёнка: Овсянников Ермолай Захарович
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Овсянников Матвей Ермолаевич
Отец ребёнка: Овсянников Ермолай Захарович
Смерть
После 1834