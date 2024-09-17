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Овсянникова Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овсянников Ермолай Захарович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Овсянников Аверьян Ермолаевич

Отец ребёнка: Овсянников Ермолай Захарович

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Овсянников Матвей Ермолаевич

Отец ребёнка: Овсянников Ермолай Захарович

Смерть
После 1834

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