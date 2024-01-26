Сорокин Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1905

Дата смерти

17.07.1972

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1905

Отец: Сорокин Михаил

Мать: Сорокина (Шичкова) Афросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шлеенкова (Сорокина) Ольга

Мать ребёнка: Сорокина (Гусева) Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина (Гусева) Пелагея

Упоминание
Неизвестно
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Образование
Неизвестно
Высшее
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924

Сын: Сорокин Геннадий

Мать ребёнка: Сорокина (Гусева) Пелагея

Рождение ребёнка
04.07.1927

Дочь: Шевченко (Сорокина) Нина

Мать ребёнка: Сорокина (Гусева) Пелагея

Рождение ребёнка
1931

Сын: Сорокин Михаил

Мать ребёнка: Сорокина (Гусева) Пелагея

Рождение ребёнка
04.03.1937

Сын: Сорокин Владимир

Мать ребёнка: Сорокина (Гусева) Пелагея

Рождение ребёнка
30.11.1939

Дочь: Гончарова (Сорокина) Эмилия

Мать ребёнка: Сорокина (Гусева) Пелагея

Смерть
17.07.1972

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