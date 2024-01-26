Сорокин Константин
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1905
Дата смерти17.07.1972
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1905
Отец: Сорокин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шлеенкова (Сорокина) Ольга
Мать ребёнка: Сорокина (Гусева) Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
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Образование
Неизвестно
Высшее
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Сын: Сорокин Геннадий
Мать ребёнка: Сорокина (Гусева) Пелагея
Рождение ребёнка
04.07.1927
Дочь: Шевченко (Сорокина) Нина
Мать ребёнка: Сорокина (Гусева) Пелагея
Рождение ребёнка
1931
Сын: Сорокин Михаил
Мать ребёнка: Сорокина (Гусева) Пелагея
Рождение ребёнка
04.03.1937
Сын: Сорокин Владимир
Мать ребёнка: Сорокина (Гусева) Пелагея
Рождение ребёнка
30.11.1939
Дочь: Гончарова (Сорокина) Эмилия
Мать ребёнка: Сорокина (Гусева) Пелагея
Смерть
17.07.1972