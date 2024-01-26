Сорокин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Сорокин Константин

Мать: Сорокина (Гусева) Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Антонина

Смерть
Неизвестно

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