Сорокин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Сорокин Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сорокина Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сорокина Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сорокина Антонина
Смерть
Неизвестно