Сорокина Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокина Антонина

Сорокина Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Михаил

Смерть
Неизвестно

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