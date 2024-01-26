Сорокина (Шичкова) Афросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Шичкова) Афросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1916

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шичков Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Сорокин Иван

Отец ребёнка: Сорокин Михаил

Рождение ребёнка
1900

Сын: Сорокин Павел

Отец ребёнка: Сорокин Михаил

Рождение ребёнка
24.02.1905

Сын: Сорокин Константин

Отец ребёнка: Сорокин Михаил

Рождение ребёнка
1909

Сын: Сорокин Андрей

Отец ребёнка: Сорокин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Сорокин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Михаил

Смерть
1916
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