Сорокина (Шичкова) Афросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1916
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шичков Андрей
Рождение ребёнка
1897
Сын: Сорокин Иван
Отец ребёнка: Сорокин Михаил
Рождение ребёнка
1900
Сын: Сорокин Павел
Отец ребёнка: Сорокин Михаил
Рождение ребёнка
24.02.1905
Сын: Сорокин Константин
Отец ребёнка: Сорокин Михаил
Рождение ребёнка
1909
Сын: Сорокин Андрей
Отец ребёнка: Сорокин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Сорокин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сорокин Михаил
Смерть
1916