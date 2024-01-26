Сорокин Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Сорокин Константин
Мать: Сорокина Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сорокина Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сорокина Елизавета
Смерть
Неизвестно
Возраст: 50-51