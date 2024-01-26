Сорокин Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Сорокин Константин

Мать: Сорокина Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина Елизавета

Смерть
Неизвестно
Возраст: 50-51
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