Сорокина (Докукина) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Докукин Иван
Мать: Докукина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорокин Геннадий
Работа или профессия
Неизвестно
акушерка
Рождение ребёнка
Около 1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорокин Геннадий
Смерть
Неизвестно