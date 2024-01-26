Сорокина (Докукина) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Докукина) Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Докукин Иван

Мать: Докукина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Геннадий

Работа или профессия
Неизвестно
акушерка
Рождение ребёнка
Около 1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Геннадий

Смерть
Неизвестно

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