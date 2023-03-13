Крутилина Агафья Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1713
Сын: Крутилинъ Кузьма
Отец ребёнка: Крутилинъ Михаилъ Федоровъ
Рождение ребёнка
1715
Сын: Крутилинъ Гаврила
Отец ребёнка: Крутилинъ Михаилъ Федоровъ
Рождение ребёнка
1716
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Крутилинъ Михаилъ Федоровъ
Бракосочетание
Неизвестно