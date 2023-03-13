Крутилина Агафья Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутилина Агафья Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1693 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1713

Сын: Крутилинъ Кузьма

Отец ребёнка: Крутилинъ Михаилъ Федоровъ

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1715

Сын: Крутилинъ Гаврила

Отец ребёнка: Крутилинъ Михаилъ Федоровъ

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1716

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Крутилинъ Михаилъ Федоровъ

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крутилинъ Михаилъ Федоровъ

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