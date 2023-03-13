Крутилинъ Михаилъ Федоровъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1693
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1713
Сын: Крутилинъ Кузьма
Мать ребёнка: Крутилина Агафья Ильина
Рождение ребёнка
1715
Сын: Крутилинъ Гаврила
Мать ребёнка: Крутилина Агафья Ильина
Рождение ребёнка
1716
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Крутилина Агафья Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крутилина Агафья Ильина