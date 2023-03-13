Крутилинъ Михаилъ Федоровъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутилинъ Михаилъ Федоровъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1695 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1713

Сын: Крутилинъ Кузьма

Мать ребёнка: Крутилина Агафья Ильина

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1715

Сын: Крутилинъ Гаврила

Мать ребёнка: Крутилина Агафья Ильина

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1716

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Крутилина Агафья Ильина

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крутилина Агафья Ильина

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