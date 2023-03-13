Крутилинъ Гаврила
Место рождения
Дата рождения1715
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1738
Сын: Крутилинъ Максимъ
Мать ребёнка: Крутилина Анна Александрова
Рождение ребёнка
1747
Сын: Крутилинъ Михаилъ
Мать ребёнка: Крутилина Анна Александрова
Рождение ребёнка
1749
Сын: Крутилинъ Прокофий
Мать ребёнка: Крутилина Анна Александрова
Рождение ребёнка
1752
Дочь: (Крутилина) Авдотья
Мать ребёнка: Крутилина Анна Александрова
Рождение ребёнка
1754
Дочь: (Крутилина) Василиса
Мать ребёнка: Крутилина Анна Александрова