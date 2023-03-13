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Крутилинъ Гаврила

Место рождения

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1715

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Крутилинъ Михаилъ Федоровъ

Мать: Крутилина Агафья Ильина

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крутилина Анна Александрова

Рождение ребёнка
1738

Сын: Крутилинъ Максимъ

Мать ребёнка: Крутилина Анна Александрова

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Крутилинъ Михаилъ

Мать ребёнка: Крутилина Анна Александрова

Рождение ребёнка
1749

Сын: Крутилинъ Прокофий

Мать ребёнка: Крутилина Анна Александрова

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: (Крутилина) Авдотья

Мать ребёнка: Крутилина Анна Александрова

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: (Крутилина) Василиса

Мать ребёнка: Крутилина Анна Александрова

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

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