Крутилина Анна Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крутилинъ Гаврила
Рождение ребёнка
1738
Сын: Крутилинъ Максимъ
Отец ребёнка: Крутилинъ Гаврила
Рождение ребёнка
1747
Сын: Крутилинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Крутилинъ Гаврила
Рождение ребёнка
1749
Сын: Крутилинъ Прокофий
Отец ребёнка: Крутилинъ Гаврила
Рождение ребёнка
1752
Дочь: (Крутилина) Авдотья
Отец ребёнка: Крутилинъ Гаврила
Рождение ребёнка
1754
Дочь: (Крутилина) Василиса
Отец ребёнка: Крутилинъ Гаврила