Крутилина Анна Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутилина Анна Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крутилинъ Гаврила

Рождение ребёнка
1738

Сын: Крутилинъ Максимъ

Отец ребёнка: Крутилинъ Гаврила

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Крутилинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Крутилинъ Гаврила

Рождение ребёнка
1749

Сын: Крутилинъ Прокофий

Отец ребёнка: Крутилинъ Гаврила

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: (Крутилина) Авдотья

Отец ребёнка: Крутилинъ Гаврила

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: (Крутилина) Василиса

Отец ребёнка: Крутилинъ Гаврила

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

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