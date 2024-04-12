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Вдовина Анна Ивановна

Место рождения

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

10.06.1905 ст.

Дата смерти

25.05.1910 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
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Место
Комментарий
Рождение
10.06.1905 ст.

Отец: Вдовин Иван / Иоанн Васильевич

Мать: Вдовина Агрипина / Аграфена Владимировна

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 11.06.1905 место рождения - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянская девица Агафья Владимировна Суворова Источник: ГАЯ... Показать все
Смерть
25.05.1910 ст.
Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 26.05.1910 место смерти - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 5 причина - от скарлатины Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезд... Показать все
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