Вдовина Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.06.1905 ст.
Дата смерти25.05.1910 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1905 ст.
дата крещения - 11.06.1905 место рождения - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянская девица Агафья Владимировна Суворова Источник: ГАЯ... Показать все
Смерть
25.05.1910 ст.
дата погребения - 26.05.1910 место смерти - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 5 причина - от скарлатины Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезд... Показать все