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Вдовин Василий Иванович

Место рождения

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

23.12.1915 ст.

Дата смерти

После 1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1915 ст.

Отец: Вдовин Иван / Иоанн Васильевич

Мать: Вдовина Агрипина / Аграфена Владимировна

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 26.12.1915 место рождения - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Андрей Ильич Вдовин и ... ... ... ... Екатерина Иоанновн... Показать все
Военная награда
06.04.1985
Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени Номер документа: 73 Дата документа: 06.04.1985 Автор документа: Министр обороны СССР
Смерть
После 1985
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