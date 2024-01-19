Вдовин Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения23.12.1915 ст.
Дата смертиПосле 1985
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
23.12.1915 ст.
дата крещения - 26.12.1915 место рождения - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Андрей Ильич Вдовин и ... ... ... ... Екатерина Иоанновн... Показать все
Военная награда
06.04.1985
Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени Номер документа: 73 Дата документа: 06.04.1985 Автор документа: Министр обороны СССР
Смерть
После 1985