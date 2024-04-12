Вдовин Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения27.02.1907 ст.
Дата смерти12.12.1907 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
27.02.1907 ст.
дата крещения - 28.02.1907 место рождения - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - мещанин г.Переславля Александр Николаевич Волков и крестьянская девица Агафия Вл... Показать все
Смерть
12.12.1907 ст.
дата погребения - 13.12.1907 место смерти - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния причина - от простуды Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1907 год ... Показать все