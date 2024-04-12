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Вдовин Василий Иванович

Место рождения

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

27.02.1907 ст.

Дата смерти

12.12.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1907 ст.

Отец: Вдовин Иван / Иоанн Васильевич

Мать: Вдовина Агрипина / Аграфена Владимировна

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 28.02.1907 место рождения - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - мещанин г.Переславля Александр Николаевич Волков и крестьянская девица Агафия Вл... Показать все
Смерть
12.12.1907 ст.
Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 13.12.1907 место смерти - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния причина - от простуды Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1907 год ... Показать все
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