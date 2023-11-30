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Вдовин Дмитрий Иванович

Место рождения

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

20.09.1908 ст.

Дата смерти

22.05.1910 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1908 ст.

Отец: Вдовин Иван / Иоанн Васильевич

Мать: Вдовина Агрипина / Аграфена Владимировна

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 21.09.1908 место рождения - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Смоленского крестьянин Дмитрий Васильевич Вдовин и кр. жена с. Нестерова Пе... Показать все
Смерть
22.05.1910 ст.
Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 23.05.1910 место смерти - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 2 причина - от скарлатины Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезд... Показать все
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