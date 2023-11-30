Вдовин Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения20.09.1908 ст.
Дата смерти22.05.1910 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1908 ст.
дата крещения - 21.09.1908 место рождения - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Смоленского крестьянин Дмитрий Васильевич Вдовин и кр. жена с. Нестерова Пе... Показать все
Смерть
22.05.1910 ст.
дата погребения - 23.05.1910 место смерти - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 2 причина - от скарлатины Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезд... Показать все