Илья Степанович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1685 и 1696
Дата смертиМежду 1765 и 1770
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1685 и 1696
Отец: Степан Иванович
Мать: Антонина Антоновна
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 131 лист. Деревня Косово. Степан Иванович, 63 года и жена его Антонина Антоновна, 47 лет. У них дети Илья, 23 года, холост, Маремьяна, 13 лет. 1719г
Бракосочетание
Между 1719 и 1722
Жена: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1728
Дочь: Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Смерть
Между 1765 и 1770