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Илья Степанович

Место рождения

Косово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1685 и 1696

Дата смерти

Между 1765 и 1770

Пол

Мужской

Отец

Около 1656 г.р.

Мать

Около 1672 г.р.

Жена

Между 1694 и 1703 г.р.

Дети

Около 1728 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1685 и 1696

Отец: Степан Иванович

Мать: Антонина Антоновна

Косово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Косово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 131 лист. Деревня Косово. Степан Иванович, 63 года и жена его Антонина Антоновна, 47 лет. У них дети Илья, 23 года, холост, Маремьяна, 13 лет. 1719г
Бракосочетание
Между 1719 и 1722

Жена: Анна Васильевна

Косово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1728

Дочь: Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Косово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1765 и 1770
Косово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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