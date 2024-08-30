Степан Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1656
Дата смертиМежду 1719 и 1722
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1656
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1685 и 1696
Сын: Илья Степанович
Мать ребёнка: Антонина Антоновна
Бракосочетание
Между 1688 и 1696
Жена: Антонина Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1706
Дочь: Маремьяна Степановна
Мать ребёнка: Антонина Антоновна
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 131 лист. Деревня Косово. Степан Иванович, 63 года и жена его Антонина Антоновна, 47 лет. У них дети Илья, 23 года, холост, Маремьяна, 13 лет. 1719г
Смерть
Между 1719 и 1722