Антонина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1672
Дата смертиПосле 1722
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1672
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1685 и 1696
Сын: Илья Степанович
Отец ребёнка: Степан Иванович
Бракосочетание
Между 1688 и 1696
Муж: Степан Иванович
Рождение ребёнка
Около 1706
Дочь: Маремьяна Степановна
Отец ребёнка: Степан Иванович
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 131 лист. Деревня Косово. Степан Иванович, 63 года и жена его Антонина Антоновна, 47 лет. У них дети Илья, 23 года, холост, Маремьяна, 13 лет. 1719г
Смерть
После 1722