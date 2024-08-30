Антонина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонина Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1672

Дата смерти

После 1722

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1656 г.р.

Дети

Между 1685 и 1696 г.р.
Около 1706 г.р.

Добавил:

МТ
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Место
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Рождение
Около 1672

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1685 и 1696

Сын: Илья Степанович

Отец ребёнка: Степан Иванович

Косово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1688 и 1696

Муж: Степан Иванович

Косово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1706

Дочь: Маремьяна Степановна

Отец ребёнка: Степан Иванович

Косово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Косово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 131 лист. Деревня Косово. Степан Иванович, 63 года и жена его Антонина Антоновна, 47 лет. У них дети Илья, 23 года, холост, Маремьяна, 13 лет. 1719г
Смерть
После 1722
Косово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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