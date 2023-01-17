Гладышева (Костромина) Устинья Ермолаевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Отец Ермолай Костромин из нерчинских казаков
Рождение ребёнка
Вычислено 1759
Отец ребёнка: Гладышев Влас Фомич
Нерчинский район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гладышев Влас Фомич
Смерть
Неизвестно