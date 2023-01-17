Гладышева (Костромина) Устинья Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладышева (Костромина) Устинья Ермолаевна

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Место рождения

Нерчинск, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1727 г.р.

Дети

Вычислено 1759 г.р.

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Нерчинск, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Отец Ермолай Костромин из нерчинских казаков
Рождение ребёнка
Вычислено 1759

Сын: Гладышев Федор Власович

Отец ребёнка: Гладышев Влас Фомич

Нерчинский район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладышев Влас Фомич

Смерть
Неизвестно
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