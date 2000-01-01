Гладышев Влас Фомич
Место рожденияНерчинский район, Забайкальский край
Дата рожденияВычислено 1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1727
Отец: не указан
Мать: Гладышева Анна Никитична
Нерчинский район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1759
Мать ребёнка: Гладышева Устинья Ермолаевна
Нерчинский район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно