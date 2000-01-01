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Гладышев Влас Фомич

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Место рождения

Нерчинский район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Вычислено 1699 г.р.

Жена

Вычислено 1735 г.р.

Дети

Вычислено 1759 г.р.

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1727

Отец: не указан

Мать: Гладышева Анна Никитична

Нерчинский район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1759

Сын: Гладышев Федор Власович

Мать ребёнка: Гладышева Устинья Ермолаевна

Нерчинский район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладышева Устинья Ермолаевна

Смерть
Неизвестно
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