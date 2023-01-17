Шерстобитова Дарья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстобитова Дарья Кирилловна

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Место рождения

Белое Озеро, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1715 г.р.

Дети

1742 г.р.
Скрыто настройками приватности
1754 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Белое Озеро, Ординский муниципальный район, Пермский край
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Белое Озеро
Рождение ребёнка
1742

Сын: Шерстобитов Иван 1

Отец ребёнка: Шерстобитов Григорий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1743

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шерстобитов Григорий

Рождение ребёнка
1754

Сын: Шерстобитов Трофим

Отец ребёнка: Шерстобитов Григорий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шерстобитов Григорий

Смерть
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
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