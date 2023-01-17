Шерстобитова Дарья Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Белое Озеро
Рождение ребёнка
1742
Сын: Шерстобитов Иван 1
Отец ребёнка: Шерстобитов Григорий
Рождение ребёнка
1743
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шерстобитов Григорий
Рождение ребёнка
1754
Сын: Шерстобитов Трофим
Отец ребёнка: Шерстобитов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шерстобитов Григорий
Смерть
Неизвестно