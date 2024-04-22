деревня Белое Озеро, деревня Белое Озеро, Ординский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Белое Озеро

Ординский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Осинский уезд
3978Белое озеро, дер.при озере.1035261162129

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Осинский уезд, Шляпниковская волость
1412. Белое Озеро, деревня бывшая государственная, при озере, дворов 89, жителей 445, часовня, лавка

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Осинский уезд, Шляпниковская волость
4) д. Белое Озеро при озере, распл.Бело-Озерское общество118248286Бывшие государственныеПравославныеРусские1064

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Ординский район
696061Белое Озеродеревня57°06'00"56°56'00"O-40-102

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Ординский муниципальный район, Медянское сельское поселение
57638422136д Белое Озеродеревня
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