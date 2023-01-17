Шерстобитов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстобитов Григорий

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Место рождения

Белое Озеро, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

1714 г.р.

Дети

1742 г.р.
Скрыто настройками приватности
1754 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Белое Озеро, Ординский муниципальный район, Пермский край
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1742

Сын: Шерстобитов Иван 1

Мать ребёнка: Шерстобитова Дарья Кирилловна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1743

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шерстобитова Дарья Кирилловна

Рождение ребёнка
1754

Сын: Шерстобитов Трофим

Мать ребёнка: Шерстобитова Дарья Кирилловна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шерстобитова Дарья Кирилловна

Смерть
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
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