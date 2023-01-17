Шерстобитов Григорий
Место рождения
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1742
Сын: Шерстобитов Иван 1
Мать ребёнка: Шерстобитова Дарья Кирилловна
Рождение ребёнка
1743
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шерстобитова Дарья Кирилловна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Шерстобитов Трофим
Мать ребёнка: Шерстобитова Дарья Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно