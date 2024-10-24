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Василий Михайлович

Место рождения

Малая Горка, Новоржевский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

01.01.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1855

Отец: Михаил Никитич

Мать: Меланья Дмитриевна

Малая Горка, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
29.10.1872

Жена: Акулина Иосифовна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.12.1876

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Акулина Иосифовна

Малая Горка, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
11.11.1882

Сын: Иван Васильевич

Мать ребёнка: Акулина Иосифовна

Малая Горка, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
25.07.1885

Сын: Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Акулина Иосифовна

Малая Горка, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
31.12.1887

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Акулина Иосифовна

Малая Горка, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
31.03.1891

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Акулина Иосифовна

Малая Горка, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
12.12.1893

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Акулина Иосифовна

Большая Горка, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.02.1899

Сын: Василий Васильевич

Мать ребёнка: Акулина Иосифовна

Большая Горка, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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