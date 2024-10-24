Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения01.01.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1855
Отец: Михаил Никитич
Мать: Меланья Дмитриевна
Бракосочетание
29.10.1872
Жена: Акулина Иосифовна
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.12.1876
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Акулина Иосифовна
Рождение ребёнка
11.11.1882
Сын: Иван Васильевич
Мать ребёнка: Акулина Иосифовна
Рождение ребёнка
25.07.1885
Сын: Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Акулина Иосифовна
Рождение ребёнка
31.12.1887
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Акулина Иосифовна
Рождение ребёнка
31.03.1891
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Акулина Иосифовна
Рождение ребёнка
12.12.1893
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Акулина Иосифовна
Рождение ребёнка
14.02.1899
Сын: Василий Васильевич
Мать ребёнка: Акулина Иосифовна
Смерть
Неизвестно