Акулина Иосифовна
Место рождения
Дата рождения09.06.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1872
Муж: Василий Михайлович
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.12.1876
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Михайлович
Рождение ребёнка
11.11.1882
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Михайлович
Рождение ребёнка
25.07.1885
Сын: Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Василий Михайлович
Рождение ребёнка
31.12.1887
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Михайлович
Рождение ребёнка
31.03.1891
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Василий Михайлович
Рождение ребёнка
12.12.1893
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Михайлович
Рождение ребёнка
14.02.1899
Сын: Василий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Михайлович
Смерть
Неизвестно