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Акулина Иосифовна

Место рождения

Большая Горка, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

09.06.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Горка, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
29.10.1872

Муж: Василий Михайлович

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.12.1876

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Михайлович

Малая Горка, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
11.11.1882

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Михайлович

Малая Горка, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
25.07.1885

Сын: Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Василий Михайлович

Малая Горка, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
31.12.1887

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Михайлович

Малая Горка, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
31.03.1891

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Василий Михайлович

Малая Горка, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
12.12.1893

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Михайлович

Большая Горка, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.02.1899

Сын: Василий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Михайлович

Большая Горка, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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