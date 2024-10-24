Михаил Никитич
Место рождения
Дата рождения12.09.1833
Дата смерти14.03.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1833
Отец: Никита Спиридонович
Бракосочетание
01.10.1851
Жена: Меланья Дмитриевна
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1855
Сын: Василий Михайлович
Мать ребёнка: Меланья Дмитриевна
Рождение ребёнка
04.03.1858
Сын: Кондратий Михайлович
Мать ребёнка: Меланья Дмитриевна
Рождение ребёнка
04.03.1858
Дочь: Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Меланья Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.08.1859
Дочь: Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Меланья Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.01.1862
Дочь: Василисса Михайловна
Мать ребёнка: Меланья Дмитриевна
Рождение ребёнка
20.02.1864
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Меланья Дмитриевна
Рождение ребёнка
31.03.1866
Дочь: Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Меланья Дмитриевна
Смерть
14.03.1884
Причина смерти: от простуды