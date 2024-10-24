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Михаил Никитич

Место рождения

Тушнево

Дата рождения

12.09.1833

Дата смерти

14.03.1884

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1833

Отец: Никита Спиридонович

Мать: Улита (Ульяна) Тимофеевна

Бракосочетание
01.10.1851

Жена: Меланья Дмитриевна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1855

Сын: Василий Михайлович

Мать ребёнка: Меланья Дмитриевна

Малая Горка, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
04.03.1858

Сын: Кондратий Михайлович

Мать ребёнка: Меланья Дмитриевна

Малая Горка, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
04.03.1858

Дочь: Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Меланья Дмитриевна

Малая Горка, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
12.08.1859

Дочь: Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Меланья Дмитриевна

Малая Горка, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
05.01.1862

Дочь: Василисса Михайловна

Мать ребёнка: Меланья Дмитриевна

Малая Горка, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
20.02.1864

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Меланья Дмитриевна

Малая Горка, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
31.03.1866

Дочь: Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Меланья Дмитриевна

Малая Горка, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Смерть
14.03.1884
Малая Горка, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Причина смерти: от простуды

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